Необходимо разработать и сделать дизайн сайта + дизайн для группы вк. Исходник обязательно в psd по слоям. Так же необходимо из дизайна сделать тему для Wordpress Есть примерное представление и наброски от руки ...
Изменить дизайн сайта
Добрый день! Есть сайт - http://newfilelinks.ucoz.ru/ . Требуется сделать дизайн, разделы как здесь: http://earnmaster.ru/ . Пишите предложение по цене, срок и как примерно вы планируете это реализовать.
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