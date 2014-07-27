Требуется изменить дизайн страниц программы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок160 просмотров

Требуется изменить внешний вид страниц программы(расположение кнопок, форма кнопок, общее оформление окна)

11 лет назад
ya072
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
В очередной раз все на высшем уровне! Качество, сроки и коммуникация выше всяких похвал! С человеком приятно иметь дело! Спасибо огромное!!!!
Завершил очередное задание от Андрея, все прошло на высшем уровне! Оплата произведена мгновенно. Было приятно работать ;)

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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