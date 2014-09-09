Новый дизайн Интернет магазина продуктов, специй.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка150 просмотров

Разработка нового дизайна для Интернет магазина специй и продуктов. http://aidigo-shop.ru

От вас требуется разработать дизайн, стилистику интернет магазина по предоставленным скетчам:

Интернет магазин в первую очередь торгует уникальной, качественной продукцией компании Айдиго, во вторую очередь в ассортименте есть другие пищевые и не пищевые товары.

Нужно разработать главную + ещё 6 страниц.

Срок на весь проект 2 недели со всеми доработками.

Требования к работе смотрите в файле ЧекЛист

Список страниц + комментарии в файле Комментарии по страницам

11 лет назад
viksv13
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$600
14 дней
Спасибо Татьяне. Дизайн получился супер!
Спасибо огромное Виктору за проект, с ним всегда приятно работать!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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