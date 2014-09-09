Новый дизайн Интернет магазина продуктов, специй.

Разработка нового дизайна для Интернет магазина специй и продуктов. http://aidigo-shop.ru

От вас требуется разработать дизайн, стилистику интернет магазина по предоставленным скетчам:

Интернет магазин в первую очередь торгует уникальной, качественной продукцией компании Айдиго, во вторую очередь в ассортименте есть другие пищевые и не пищевые товары.

Нужно разработать главную + ещё 6 страниц.

Срок на весь проект 2 недели со всеми доработками.

Требования к работе смотрите в файле ЧекЛист

Список страниц + комментарии в файле Комментарии по страницам