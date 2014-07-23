Добрый день! Есть сайт - http://newfilelinks.ucoz.ru/ . Требуется сделать дизайн, разделы как здесь: http://earnmaster.ru/ . Пишите предложение по цене, срок и как примерно вы планируете это реализовать.
Дизайн + верстка для видеочата
Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и размеры текстовых полей, полей video и кнопок, сейчас как-то неправильно это сделано. Нужно учесть возможность изменения их размера кнопками уменьшить/увеличить. Чтобы получить полное представление о функционале сайта, откройте его в 2 вкладках браузера хрома, задайте поиск собеседника, найдите себя и пообщайтесь с собой.
Заявки фрилансеров
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