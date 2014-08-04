Перенести шаблон из wix на DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки199 просмотров

Необходимо текущий шаблон сайта на wix (ссылку в личку) перенести на шаблон DLE 10.2

Указывайте сроки и стоимость, спасибо!

DLEWix
11 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
+++ Дмитрий - отличный исполнитель! Ни на минуту не пожалел, что выбрал именно его. Задача была не простой, и Дмитрий с ней справился без проблем. Всем рекомендую!
Понятное ТЗ. Адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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