Нужно подкорректировать дизайн ИМ.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок200 просмотров

Нужно нарисовать центральную часть главной страницы, поменять пару цветов в дизайне и кнопках, расположение некоторых кнопок, подкорректировать левое меню, нарисовать фильтры, подогнать размеры под шрифт, нарисовать пару блоков (загрузить прайс, производители), страничку новости/статьи, иконки соц. сетей.

Подробнее в скайпе.

Примеры того что нравится покажу.

То что нужно менять в приложении.

Оплата яндекс деньги, перевод на карту, безопасная сделка.

От вас портфолио, сроки, стоимость. (у кого нет примеров работ на сайте рассматриваться не будут).

11 лет назад
Alekseech
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$150
14 дней
Александр хорошо знает то чем занимается. Если дает советы, то подкрепляет примерами и пояснениями. Да и вобще было приятно общаться с Александром. На следующие работы обращусь повторно.
Работали по предоплате. Оплата банковским переводом. Трудностей с оплатой и работой не возникало. Человек доверяется профессионалам.

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад

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