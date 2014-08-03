Необходимо разработать порядка 10 страниц для будущего сайта недвижимости. Только дизайн, без верстки. Шапка и основа главной страницы готовы. Работа на основе ТЗ (описание + "дизайн" каждой страницы в пайнте). ...
Нужно подкорректировать дизайн ИМ.
Нужно нарисовать центральную часть главной страницы, поменять пару цветов в дизайне и кнопках, расположение некоторых кнопок, подкорректировать левое меню, нарисовать фильтры, подогнать размеры под шрифт, нарисовать пару блоков (загрузить прайс, производители), страничку новости/статьи, иконки соц. сетей.
Подробнее в скайпе.
Примеры того что нравится покажу.
То что нужно менять в приложении.
Оплата яндекс деньги, перевод на карту, безопасная сделка.
От вас портфолио, сроки, стоимость. (у кого нет примеров работ на сайте рассматриваться не будут).
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