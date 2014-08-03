Нужно подкорректировать дизайн ИМ.

Нужно нарисовать центральную часть главной страницы, поменять пару цветов в дизайне и кнопках, расположение некоторых кнопок, подкорректировать левое меню, нарисовать фильтры, подогнать размеры под шрифт, нарисовать пару блоков (загрузить прайс, производители), страничку новости/статьи, иконки соц. сетей.

Подробнее в скайпе.

Примеры того что нравится покажу.

То что нужно менять в приложении.

Оплата яндекс деньги, перевод на карту, безопасная сделка.

От вас портфолио, сроки, стоимость. (у кого нет примеров работ на сайте рассматриваться не будут).