Alekseech

Алексей Alekseech

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужно подкорректировать дизайн ИМ.

    $150

    Нужно нарисовать центральную часть главной страницы, поменять пару цветов в дизайне и кнопках, расположение некоторых кнопок, подкорректировать левое меню, нарисовать фильтры, подогнать размеры под шрифт, нарисовать пару блоков (загрузить прайс, производители), страничку новости/статьи, иконки соц. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и функционал ИМ (дизайн есть)

    $350

    Есть ограничение по бюджету до 350 долларов. Перед тем как писать свою цену и сроки прочитайте описание. 1. Дизайн в прикрепленных файлах. 2. HTML5, CMS бесплатная (взломанные варианты не рассматриваются). Простая интуитивно понятная админка. ...

    AndroidHTMLiOSКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • ИМ под ключ

    $500

    Оставляя заявку на данную работу укажите точную цену (до 500 USD) за которую готовы все сделать и срок (РЕАЛЬНЫЙ) исходя из указанного ниже описания. так же ссылки на созданные вами сайты (если частично то укажите ...

    Дизайн сайтаAndroidHTMLiOSКарточки товаров
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин под ключ

    $500

    В предложении должны быть сроки, портфолио, ваши контакты (ICQ, skype) Вот основные требования к сайту: 1. Разработка дизайна сайта. Дизайн должен быть простой и запоминающийся. Цветовая гамма используется как в приложенном файле «Этикетка», какие то элементы дизайна можно ...

    Дизайн сайтаAndroidHTMLiOSКарточки товаров
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Нужно подкорректировать дизайн ИМ.
Работали по предоплате. Оплата банковским переводом. Трудностей с оплатой и работой не возникало. Человек доверяется профессионалам.
Александр хорошо знает то чем занимается. Если дает советы, то подкрепляет примерами и пояснениями. Да и вобще было приятно общаться с Александром. На следующие работы обращусь повторно.
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