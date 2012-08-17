Нужно нарисовать центральную часть главной страницы, поменять пару цветов в дизайне и кнопках, расположение некоторых кнопок, подкорректировать левое меню, нарисовать фильтры, подогнать размеры под шрифт, нарисовать пару блоков (загрузить прайс, производители), страничку новости/статьи, иконки соц. ...
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- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
9 лет назад
Работали по предоплате. Оплата банковским переводом. Трудностей с оплатой и работой не возникало. Человек доверяется профессионалам.
Ответный отзыв
Александр хорошо знает то чем занимается. Если дает советы, то подкрепляет примерами и пояснениями. Да и вобще было приятно общаться с Александром. На следующие работы обращусь повторно.