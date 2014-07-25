В дизайн сайта добавить схему работы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки135 просмотров

В дизайн сайта добавить схему работы передвижного тира.

Пример: http://ampby.org/test/wp-content/uploads/2013/03/shema_534.jpg

Вставить красиво сюда с новым описанием и человечками: https://pp.vk.me/c618418/v618418853/f166/4QfdvZsiJmQ.jpg

WordPress
11 лет назад
trubingood
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
2 дня
Владислав очень талантливый дизайнер! Долго выбирал дизайнера для своего сайта и не ошибся, это попадание в десятку!!! Работой очень доволен шикарный дизайн настоящий профессионал!
Понятная постановка задачи, своевременная оплата! Все сделали быстро и все довольны! Рекомендую!

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Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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