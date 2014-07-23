Необходимо текущий шаблон сайта на wix (ссылку в личку) перенести на шаблон DLE 10.2 Указывайте сроки и стоимость, спасибо!
Новый дизайн формы поиска и вывода результатов
Максимально подробно описал в тз качественный дизайн формы поиска туров прошу не забывать указывать стоимость ваших работ
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