знание функций PHP socket_create, socket_connect Задача реализовать подключение socket_connect через прокси сервер
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
средствами PHP, создать скрипт уведомления по базе, списку, пользователям WhatsApp - несколько аккаунтов - проверка номеров на whatsapp - отправка из файла по списку - одиночная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Дизайн формы заказа туров ТЗ приложил стоимостью до 50 USD Вестание происходит совместо с програмистом для исключение доделокДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ прикрепил подробно описал нужен только скрипт без дизайна только скриптВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Отверстать форму типа виджета форма нормальных размеровHTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Поиск с использованием api хорошее знание js html навыки верстки и JSONВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Максимально подробно описал в тз качественный дизайн формы поиска туров прошу не забывать указывать стоимость ваших работДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приложение на android по онлайн поиску туров пользователем регистрации в системе, обмен сообщениями с клиентами + дизайн приложения тоже ваш + регистрация в маркете данного приложенияВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Приложение поиска туров для android api сервиса есть дизайн есть данные json жду предложений по моему проектуМобильные приложения11 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн элементы управления формы поиска туров + дизайн витрины горящих туров, креативность исполнительность возможно долгосрочное сотрудничество по дизайнуДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Итог Копия формы + стили + HTMLДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
2008 SP2+msqsql 2012 Microsoft .NET Framework 4Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
на php полная занятость 12 часов в день парсинг интерефейс настройки админка никакой предоплаты предоставление отчета каждый день по сделанному тз связь по скайпу vacansii, расчет за работу только яндекс деньгамиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
знание C Sharp опыт парсинга xml, зание MSSQL Программирование шлюза обработки внешних запросов и отдача результатов в xmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Знание технологии sql aspx сервер win8 от ВАС высокая производительность долгосрочный проект оплата по факту выполнения заданий если будете знать java json ajax отличноПрезентации1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Системы поиска туров Опыт парсинга, програмирование, базы данных разработка Java, .NET, С++, PHP и другие. XML SOAP JSON настройка сервера удаленно работы много!!! связь по скайпу в рабочие ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать новый парсер в связи с заменой параметров старого парсера парсить или с ruspo.ru или sletat.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
РИП САЙТА все подробности для заинтересованных только http://obnovlenie.ru/Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад