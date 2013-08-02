22al

Сергей 22al

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Скайп

Отзывы фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн формы заказа + Верстка
Заказчик, хорошо представляющий, что хочет получить, каким увидеть конечный продукт, подробное ТЗ. С оплатой (переводом денег конкретно на webmoney, а с другими электронными платежными системами я на данный момент не работаю) была некоторая проблема, которую в итоге решили. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
Очень понравилось работать с Ольгой отлично справилась все согласовывает организовала верстку вообщем прям рекомендую редко такие попадаются хоть я и придирчивый но все учла все на отлично
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Web-technolog
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Геотаргетинг на сайт
Проблем при работе не возникло. Все четко.
Очень быстро вошел в курс дела выполнил очень оперативно можно ставить сложные задачи прям рекомендую
Ответный отзыв
polozSA
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн формы поиска туров
Приятно было сотрудничать. Оплата мгновенная, спасибо Вам. Всем советую 5+
Реально быстро сделал дизайн доработал всев срок вот я немного задержал оплату был в отезде извиняюсь надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Озвучка IVR приветствия
Приятное сотрудничество! Отличный заказчик! Рекомендую.
Очень быстро и все супер обязательно обращусь еще
Ответный отзыв
smxms
Шейко 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов(-3)
$50
10 баллов
14 лет назад
Парсер
Приятный в общении и адекватный заказчик. Грамотно поставил ТЗ и всячески помогал в реализации проекта. Было приятно сотрудничать.
Отлично справился с достаточно сложным проектом многие не взялись тут. Быстро понимает что нужно
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