Заказчик, хорошо представляющий, что хочет получить, каким увидеть конечный продукт, подробное ТЗ. С оплатой (переводом денег конкретно на webmoney, а с другими электронными платежными системами я на данный момент не работаю) была некоторая проблема, которую в итоге решили. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.