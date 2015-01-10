Whatsapp рассылка/оповещение

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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средствами PHP, создать скрипт уведомления по базе, списку, пользователям WhatsApp

- несколько аккаунтов

- проверка номеров на whatsapp

- отправка из файла по списку

- одиночная отправка post-запросом

9 лет назад
22al
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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