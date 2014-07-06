Натянуть дизайн

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок170 просмотров
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Движок - битрикс малый бизнес. Есть готовый и сверстанный дизайн. Необходимо натянуть. Работаем по ТЗ.

9 лет назад
kingshappy
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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