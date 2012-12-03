Озвучка IVR приветствия

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Завершен2 заявки114 просмотров

до 10-15 сек Приветствие на АТС

текст Здравствуйте, Вы позвонили в туристическую компанию Визит-Тур. Вы правильно сделали Ведь теперь, Ваш отдых начинается с визита к нам! Оставайтесь на линии и мы вам обязательно ответим!

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13 лет назад
22al
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень быстро и все супер обязательно обращусь еще
Приятное сотрудничество! Отличный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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