Требуется создать транзишн для FCP X

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка111 просмотров

переход 2D, основное требование создание в Motion для FCP X

пример http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=InHRb77P51w со 2 по 4 секнуду

только нужен переход слева направо, а не сверху вниз

13 лет назад
residentkz
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и ровно то, что надо! Буду работать дальше!
Четкое ТЗ, рекомендации по выполнению, просто приятный в общении человек, своевременная оплата. Думаю этого достаточно чтобы охарактеризовать его как заказчика.

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bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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