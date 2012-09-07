Надо отредактировать видео с youtube

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Закрыт9 заявок162 просмотра

Надо взять это видео - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRPb4203P8s

и сделать два варианта - на пять минут короче и длиннее.

Обрезаем и удлиняем в конце, там заставка на белом фоне.

На выходе мне нужны два файла для закачки в ютуб.

Оплата в вебмани. Предлагайте цену.

ps Сейчас у этого видео ютуб показывает неинтересные стартовые стоп-кадры, хочу изменением длины сменить стартовый кадр. Видео используется на сайте flebolog.org

13 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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