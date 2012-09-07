Необходимо отредактировать два видеоролика (убрать одну надпись и добавить другую). Цена и сроки?
Внести изменения в шаблон с VideoHive
AfterEffect CS4. без плагинов.
Изменить тексты, картинки, видео.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать 2 десятисекундных видеоролика для рекламы игрового сайта. Данные видео ролики будут использоваться для вставки вначале и в конце видео прохождения игр. Вот ссылка на видео http://kinostok.tv/video/122077/meksikanskie-hroniki-120916-smotri-pervyim-na-vipzaltv в начале ...Завершен13 лет назад
Подготовить текст и сделать видео обзор функциональности сайта http://poputka.automania.net Рассмотрю как вариант с озвучкой, так и с бегущей строкой.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать видео презентацию сайта. Описать направления и преимущества. Ролик длительностью не более 2 мин. От вас ссылки на работы, стоимость и реальный срок изготовления. Пример http://www.youtube.com/watch?v=VOnx3Avjv_YЗакрыт13 лет назад
- $500
ролик вроде этого http://www.appointment-plus.com/ текст готов тематика йога картинки вроде этих http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Dancing_men.jpg/450px-Dancing_men.jpgЗакрыт13 лет назад
- $5
нужно перегнать wav файл в mp3 (1 файл. 2 часа записи) параметры сами подберите, чтобы вес mp3 был не более 100Мб. так же вырезать все до 16м15сек и после ...Завершен13 лет назад
Краткое описание Необходимо чтобы программа буферизировала он-лайн видео поток (он-лайн трансляцию с сайта) и сохраняла файлами(названия дата+ время) по 1 час (настройка) И слаживала их в определенную папку ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
необходимо смонтировать видео с включением в него фотоматериалов, налодить мелодию - все на 3-4 мин. весь материал имеется, (видеоматериал на 25 минут)Видеомонтаж9 заявокЗакрыт13 лет назад
Компания в Санкт-Петербурге. Аналог: http://www.youtube.com/watch?v=0uZc1pKBXFM Бюджет ВашЗакрыт13 лет назад
Для сайта www(.)unop(.)ru сделать презентацию на главную из ролика - http://www.youtube.com/watch?v=5NPhJTYOKL0 время: 00.18 - 00.37 43.25 - 45.26 45.44 - 48.15 44.57 - 45.03 - заменить на наши ...Закрыт13 лет назад