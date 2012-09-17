Видеоролик 10 сек.

Здравствуйте!

Необходимо сделать 2 десятисекундных видеоролика для рекламы игрового сайта. Данные видео ролики будут использоваться для вставки вначале и в конце видео прохождения игр. Вот ссылка на видео http://kinostok.tv/video/122077/meksikanskie-hroniki-120916-smotri-pervyim-na-vipzaltv в начале видео есть видеоролик рекламы сайта, мне нужно что-то вроде того, только на игровую тематику. Ролики должны быть сделаны качественно. Более подробно при личной переписке.

Я работаю по такой схеме: Вы делаете ролики, накладываете на них водяные знаки, показываете мне ролики, если меня все устраивает, я оплачиваю Вам за работу через Webmoney, Вы высылаете мне видеоролики без водяных знаков.

ПРОСЬБА ИСПОЛНИТЕЛЯМ НЕ ИМЕЮЩИМ ОТЗЫВОВ И ПОРТФОЛИО НЕ СОЗДАВАТЬ ЗАЯВКИ, ТАК КАК ОНИ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ. С ДИЗАЙН СТУДИЯМИ НЕ СОТРУДНИЧАЮ ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ЦЕН. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ.