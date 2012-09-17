Видеоролик 10 сек.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки151 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо сделать 2 десятисекундных видеоролика для рекламы игрового сайта. Данные видео ролики будут использоваться для вставки вначале и в конце видео прохождения игр. Вот ссылка на видео http://kinostok.tv/video/122077/meksikanskie-hroniki-120916-smotri-pervyim-na-vipzaltv в начале видео есть видеоролик рекламы сайта, мне нужно что-то вроде того, только на игровую тематику. Ролики должны быть сделаны качественно. Более подробно при личной переписке.

Я работаю по такой схеме: Вы делаете ролики, накладываете на них водяные знаки, показываете мне ролики, если меня все устраивает, я оплачиваю Вам за работу через Webmoney, Вы высылаете мне видеоролики без водяных знаков.

ПРОСЬБА ИСПОЛНИТЕЛЯМ НЕ ИМЕЮЩИМ ОТЗЫВОВ И ПОРТФОЛИО НЕ СОЗДАВАТЬ ЗАЯВКИ, ТАК КАК ОНИ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ. С ДИЗАЙН СТУДИЯМИ НЕ СОТРУДНИЧАЮ ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ЦЕН. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ.

13 лет назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен результатом работы Ильи. Работа выполнена качественно и в максимально короткие сроки. Рекомендую сотрудничать с ним. Обязательно буду сотрудничать с ним в дальнейшем.
Прекрасно поработали! Отличный заказчик! Всегда на связи, ничего лишнего, все четко и по делу! Оттуда и хороший результат работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад

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