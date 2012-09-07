Необходимо создать видео презентацию сайта. Описать направления и преимущества. Ролик длительностью не более 2 мин. От вас ссылки на работы, стоимость и реальный срок изготовления. Пример http://www.youtube.com/watch?v=VOnx3Avjv_Y
Обзор функциональности сайта
Подготовить текст и сделать видео обзор функциональности сайта
Рассмотрю как вариант с озвучкой, так и с бегущей строкой.
Заявки фрилансеров
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