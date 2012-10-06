Требуется создание проф-го графического ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок207 просмотров

Требуется создание профессионального графического рекламного ролика. Звуковая дорожка. ~30 сек. Портфолио и положительные отзывы обязательно. Детали при переписке.

13 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Avision_Studio
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$350
7 дней
Работа выполнена на отлично. Приятно иметь дело.
Было приятно сотрудничать. Четкая постановка задачи. Приятное общение. Мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

Avision_Studio
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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