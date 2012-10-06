Есть 3.5 минутный видеоролик (100mb, avi), где человек держит камеру перед лицом и рассказывает что-то. Надо наложить черный прямоугольник на часть его лица (но не на всё лицо, а на половину или только глаза?, ...
Требуется создание проф-го графического ролика
Требуется создание профессионального графического рекламного ролика. Звуковая дорожка. ~30 сек. Портфолио и положительные отзывы обязательно. Детали при переписке.
Выбранный исполнитель
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