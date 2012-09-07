Надо взять это видео - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRPb4203P8s и сделать два варианта - на пять минут короче и длиннее. Обрезаем и удлиняем в конце, там заставка на белом фоне. На выходе мне ...
Ролик-заставка
Есть десяток роликов на конопляную тему: http://weedy.be/video-journal, нуджно сделать анимированную заставку. Типа летят журналы-книги от издательства, потом логтипы партнёров, секунд 5-7 этак.
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