Наложить чёрный прямоугольник на лицо в клипе

Есть 3.5 минутный видеоролик (100mb, avi), где человек держит камеру перед лицом и рассказывает что-то.

Надо наложить черный прямоугольник на часть его лица (но не на всё лицо, а на половину или только глаза?, т.к. всё лицо прятать тоже не хочется), чтобы глядя на видео нельзя было однозначно утверждать что это он.