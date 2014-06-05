Склеить видео

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Завершен4 заявки194 просмотра

Для сайта www (.)unop (.)ru сделать презентацию на главную

из ролика — http://www.youtube.com/watch?v=ApKFy2At-Z4

Порядок сохраняем такой же:

00.18 - 00.37 :19

43.26 - 43.40 :14

44.22 - 45.21 :59

45.45 - 45.49 :4

47.08 - 47.20 :12

47.32 - 48.15 :43

46.36 - 46.55 :19

44.57 - 45.03 - заменить на кадры Unop(.)ru

13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
30 минут назад
13 лет назад
$30
1 день
супер исполнитель спасибо за работку!
Пятизвездочный рейтинг данного заказчика говорит сам за себя, благодарю Вас, приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
30 минут назад
13 лет назад

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