Требуются перевод и озвучка клипов с youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок289 просмотров

Требуются перевод и озвучка клипов на тему сельского хозяйства.

Имеются клипы в youtube на английском, необходимо озвучить на русском:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kn1X7K9G_H8#!

Прошу оставить свои расценки, координаты и портфолио для примера.

13 лет назад
alecon
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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