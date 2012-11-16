Требуется рекламный ролик в стиле моушн-дизайна. Длительность 3.5 минуты. Озвучка есть. Сценарий написан. Есть графики для видео. Просьба оставлять предложение за 1 минуту.
Цветокоррекция и тонировка
Необходимо сделать цветокоррекцию, тонировку и наложение титров для уже смонтированного видео.
Подробное ТЗ с примерами на почту.
Важно, чтобы вы реально оценивали сроки работы. И четко им следовали.
Выбранный исполнитель
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