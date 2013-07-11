EkaterinaStudio

Необходимо написать 4 статьи на тему пользы и перспектив использования видео на сайтах и YouTube каналов. Темы статей вышлю откликнувшимся кандидатам. Размер статьи 2000 знаков.
- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Задача: - собрать ЦА по параметрам (город, возраст, род деятельности); - рассылка строго по параметрам ЦА; - разослать личными сообщениями информацию об акции видеостудии (50 сообщений в день в течении 2х недель); - предоставить отчет (временный доступ к аккаунту). Напишите ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: - собрать ЦА по параметрам; - рассылка строго по параметрам ЦА; - разослать личными сообщениями информацию об акции видеостудии (50 сообщений в день); - предоставить отчет.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
1. Создание нового дизайна сайта (есть рисованый макет главной страницы и других разделов - вышлю их на почту). 2. Перенести сайт на новое доменное имя. 3. переносимые разделы: - главная страница; - о студии; - потфолио; - отзывы; - новости; - статьи; - контакты. 4. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Необходимо сделать заставку для видеоролика. Синопсис в прикрепленных файлах. Примеры стиля графики в низу синопсиса.Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями. Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес. Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для дальнейшей анимации. Самое важное, что ...Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
1. Настроить работу 3х форм заказа на страницах; 2. Разместить счетчик Яндекс.Метрики. 3. Раздвинуть пункты меню в Меню2. 4. Привязать значки соц сетей. Сайт на базе Joomla Более подробное ТЗ вышлю на почту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо сделать адаптацию медицинского текста для диктора. Данный текст будет комментировать компьютерную графику, важно сделать текст емким, четким, легким к восприятию на слух, короткие предложения, понятные формулировки. Требования к кандидатам - обязателен опыт написания телетекста, примеры ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть фотографии бижутерии, необходимо: - поправить баланс белого, - экспозицию, - отделить от фона. Всего 94 фотографии. Пожалуйста, в отклике пришлите примеры своих работ. Тестовое задание - обработать 2 фотографии.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо написать около 130 объявлений по ключевикам для размещения в Яндекс.Директ. Тема: видеосъемка рекламных роликов для бизнеса. Важно: - грамотность, - умение работать строго по ТЗ, - знание маркетинговых фишек ЯД, - примеры уже выполненных работ. Оплата до ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо довести количество ключевых слов по сайту до 1000 По основным компания работает с хорошим СТР, важно подобрать слова, которые: - НЕ будут привлекать дешевый трафик! - только целевые запросы! Ключевики, по которым работает компания вышлю отдельно. В заявке: - срок ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать презентацию в PP и сделать из неё 20секундное видео. ТЗ на почту. Пожалуйста, указывайте ссылки на похожие работы.Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $83
Для сайта видеостудии необходимо настроить директ по Москве. Бюджет на директ макс.2500 руб. Подробное ТЗ в скайп или почтуКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отредактировать сайт, сделан на WordPress: - изменения в шапке главной страницы; - сделать разворачивающиеся видео; - изменение подписей под видео на главной странице; - поставить форму для заполнения ФИО в "контактах" Более подробное ТЗ с примерами на почту. Пожалуйста, укажите ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо поменять шаблон WordPress (http://www.paddsolutions.com/wpmag/palladiumize/): - убрать слайд шоу, заменить его видео-обращением; - под обращением вставить 4 главный продукта с возможностью заказать (с кнопкой); - изменить структуру меню (убрать часть пунктов, заменить другими); - "прикрутить" соц.сети Более подробное ТЗ на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Написать "цепляющее" продающее письмо с использованием SPIN-технологии продаж по услугам Видеостудии. Более подробное тех.задание по е-mail. Просьба отвечать на проект ТОЛЬКО тех, кто знаком с технологией SPIN.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сделать цветокоррекцию, тонировку и наложение титров для уже смонтированного видео. Подробное ТЗ с примерами на почту. Важно, чтобы вы реально оценивали сроки работы. И четко им следовали.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Для сайта видеостудии необходимо нарисовать 10 иконок. Все подробности в ТЗ на почту.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
На сайте раздел меню "Работы" разделен на два подпункта "фото" и "видео". Для фото в шаблоне есть галерея, которую необходимо заполнить работами. Для видео - без галереи (пример заполнения вышлю на почту). На почту вышлю работы для заполнения ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Необходимо сделать рерайтинг 6 коротких текстов - описаний услуг; 2. Написание коротких текстов (описание видео-услуг).Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад