EkaterinaStudio

Екатерина Грачева EkaterinaStudio

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Рассылка сообщений в контакте

    $10

    Задача: - собрать ЦА по параметрам (город, возраст, род деятельности); - рассылка строго по параметрам ЦА; - разослать личными сообщениями информацию об акции видеостудии (50 сообщений в день в течении 2х недель); - предоставить отчет (временный доступ к аккаунту). Напишите ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт на новое доменное имя с новым дизайном

    1. Создание нового дизайна сайта (есть рисованый макет главной страницы и других разделов - вышлю их на почту). 2. Перенести сайт на новое доменное имя. 3. переносимые разделы: - главная страница; - о студии; - потфолио; - отзывы; - новости; - статьи; - контакты. 4. ...

    Дизайн сайта
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заставка для видеоролика

    $100

    Необходимо сделать заставку для видеоролика. Синопсис в прикрепленных файлах. Примеры стиля графики в низу синопсиса.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать мультяшную демо-презентацию

    Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями. Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес. Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для дальнейшей анимации. Самое важное, что ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки на сайт

    $50

    1. Настроить работу 3х форм заказа на страницах; 2. Разместить счетчик Яндекс.Метрики. 3. Раздвинуть пункты меню в Меню2. 4. Привязать значки соц сетей. Сайт на базе Joomla Более подробное ТЗ вышлю на почту.

    JoomlaПравки на сайт
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптация телетекста

    $50

    Необходимо сделать адаптацию медицинского текста для диктора. Данный текст будет комментировать компьютерную графику, важно сделать текст емким, четким, легким к восприятию на слух, короткие предложения, понятные формулировки. Требования к кандидатам - обязателен опыт написания телетекста, примеры ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработать фотографии бижутерии

    Есть фотографии бижутерии, необходимо: - поправить баланс белого, - экспозицию, - отделить от фона. Всего 94 фотографии. Пожалуйста, в отклике пришлите примеры своих работ. Тестовое задание - обработать 2 фотографии.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание объявлений для Яндекс.

    $50

    Необходимо написать около 130 объявлений по ключевикам для размещения в Яндекс.Директ. Тема: видеосъемка рекламных роликов для бизнеса. Важно: - грамотность, - умение работать строго по ТЗ, - знание маркетинговых фишек ЯД, - примеры уже выполненных работ. Оплата до ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расширить ключевики в ЯД, поднять CTR

    Необходимо довести количество ключевых слов по сайту до 1000 По основным компания работает с хорошим СТР, важно подобрать слова, которые: - НЕ будут привлекать дешевый трафик! - только целевые запросы! Ключевики, по которым работает компания вышлю отдельно. В заявке: - срок ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование сайта на WordPress

    Необходимо отредактировать сайт, сделан на WordPress: - изменения в шапке главной страницы; - сделать разворачивающиеся видео; - изменение подписей под видео на главной странице; - поставить форму для заполнения ФИО в "контактах" Более подробное ТЗ с примерами на почту. Пожалуйста, укажите ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в шаблон WordPress

    Необходимо поменять шаблон WordPress (http://www.paddsolutions.com/wpmag/palladiumize/): - убрать слайд шоу, заменить его видео-обращением; - под обращением вставить 4 главный продукта с возможностью заказать (с кнопкой); - изменить структуру меню (убрать часть пунктов, заменить другими); - "прикрутить" соц.сети Более подробное ТЗ на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать продающее письмо

    $50

    Написать "цепляющее" продающее письмо с использованием SPIN-технологии продаж по услугам Видеостудии. Более подробное тех.задание по е-mail. Просьба отвечать на проект ТОЛЬКО тех, кто знаком с технологией SPIN.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Цветокоррекция и тонировка

    $100

    Необходимо сделать цветокоррекцию, тонировку и наложение титров для уже смонтированного видео. Подробное ТЗ с примерами на почту. Важно, чтобы вы реально оценивали сроки работы. И четко им следовали.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение портфолио в шаблоне WordPress

    $50

    На сайте раздел меню "Работы" разделен на два подпункта "фото" и "видео". Для фото в шаблоне есть галерея, которую необходимо заполнить работами. Для видео - без галереи (пример заполнения вышлю на почту). На почту вышлю работы для заполнения ...

    WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Написание статей на тему видеосъемки
Екатерина - очень приятный в общении и тактичный заказчик. Тз понятное, оплата моментальная. Рекомендую.
Было очень приятно общаться и работать. Заказ выполнен точно в срок, тексты написаны хорошо и логично! Буду обращаться еще и всем рекомендую!
Ответный отзыв
nickka
Ника 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Перенести сайт на новое доменное имя с новым дизайном
Комментарий: -
У исполнителя отличный вкус, даже если вы что-то не предусмотрели в своем ТЗ может порекомендовать, как сделать, чтобы конечный результат получился хорошим. Всегда была на связи, что важно, все выполнялось в срок. Надежный исполнитель. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Заставка для видеоролика
Спасибо большое за приятное сотрудничество!
Было очень комфортно общаться, Тарас всегда был на связи и очень быстро внес правки. Сделал интересную озвучку заставки, очень понравились его идеи! Спасибо большое за качественную работу.
Ответный отзыв
bohonsky
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Сделать мультяшную демо-презентацию
Все супер очень приятно было поработать)
Было очень приятно работать с Игорем! Все время был на связи, вносил правки быстро и точно! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
bogdan39
Богдан 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Правки на сайт
Хороший заказчик. Все отлично!
Было приятно работать! Работа выполнена внимательно, точно в срок! Буду ещё обращаться. Спасибо, Богдан!
Ответный отзыв