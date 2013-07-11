EkaterinaStudio

Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями. Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес. Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для дальнейшей анимации. Самое важное, что ...