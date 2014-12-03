Сделать мультяшную демо-презентацию

Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями.

Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес.

Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для дальнейшей анимации.

Самое важное, что у нас очень сжатые сроки.