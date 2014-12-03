Сделать мультяшную демо-презентацию

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок175 просмотров

Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями.

Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес.

Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для дальнейшей анимации.

Самое важное, что у нас очень сжатые сроки.

11 лет назад
EkaterinaStudio
Екатерина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$500
5 дней
Было очень приятно работать с Игорем! Все время был на связи, вносил правки быстро и точно! Всем рекомендую!
Все супер очень приятно было поработать)

Заявки фрилансеров

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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