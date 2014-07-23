Анимация на сайт

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Закрыт8 заявок116 просмотров

1.Анимированная карта с контактами в регионах.

2.Анимация логотипа на сайте. Движение вокруг своей оси.

Не для вашего портфолио.

Подробности выбранному исполнителю.

От вас- отзывы+портфолио.

11 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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