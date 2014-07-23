Анимация 3 д персонажей. Драка

http://www.youtube.com/watch?v=ERfooApmnE4&list=UUN3RJ5CgLNtcEoTem3jbohA&index=115

я занимаюсь созданием и продажей обучающих материалов по боевым искусствам. Хочу создавать обучающее видео именно в таком формате как на примере по ссылке вверху. Куплю готовых персонажей и подробную инструкция как проще всего делать такие обучающие ролики. Интересует именно анимация. Наложить звук и сам смогу. Просто нет времени и надобности подробно изучать все тонкости 3 д моделирования.