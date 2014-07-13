Видеоинфографика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок216 просмотров

Нужна видео инфографика 1 мин 30 сек. Надо объяснить человеку что переходить на газ экономно и безопасно. Материал есть

Интересует цена и сроки:

11 лет назад
ekhapez
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна flash анимация. 2 вида работ

    Требуется специалист по флеш-анимации. Две работы на данный момент. 1. "Оживить" главную страницу. В нескольких местах 2. Анимационные элементы для каталога продукции. 2D дизайнер имеется. Большинство работ не художественные, а технические - ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка Flash-баннера

    $50

    Здравствуйте. Требуется разработать flash-баннер как/для smartvisa.ru не сложный. более подробно могу лично рассказать.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен Банер Флеш

    $50

    Нужен легкий интересный баннер на который хотелось бы кликнуть. а) аренда vps от 1 дня б) активация vps — 20 секунд. в) индивидуальная конфигурация vps ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированные головы собак

    20ть разных пород собак от шафки до добермана лающих и воющих. (10 лают и 10 воют) в формате .gif Вот пример того что я имею ввиду - http://worldwidescam.com/4939291.gif Только одна голова ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимы картинки и анимации для детей

    Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 14 лет, предлагает удаленную работу художникам по анимационных картинок для детей (без флеша для электронных книг). - 5 фонов - 3-6 персонажей - анимации ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать короткий 3d анимационный ролик 2-4 сек.

    $500

    В конце ролика приходит поезд на станцию нужно сделать что то подобное сценарий ниже ссылка на аниматик https://docs.google.com/file/d/0B5HN-e_fzbFsb1lwaURIbmZycnM/edit?pli=1 Взлетает самолет эмиратес, летит в облаках , к светлому будущему ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн цифрового указателя

    Требуется сделать 2-3 наброска указателей для детского торгового центра - направления на магазины и сервисы, эскалаторы, лифты, туалеты и т.д. Разрешение экрана 1920 x 960 точек. Желательно анимирование картинки. Все картинки берем детские ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Видео-анимация заставка для канала на Ютуб

    $50

    Привет всем Необходимо сделать качественную коротенькую заставку для канала на Ютуб. Длина не более 15 секунд. Заставка должна иметь мультипликационный дизайн. Должна иметь четкую связь со следующими определениями: кино,путешествия,острова,водные виды спорта(серфинг,кайтсерфинг,виндсерфинг,дайвинг,яхтинг) + девушки в ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Примеры хтмл5 эффектов в GIF формате

    Нужны такие gif -ки по аналогии с http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/204383-portfolio Список примеров: Параллакс Появление элементов страницы при скролле (анимация) Адаптивный дизайн Фиксированное меню навигации ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка: Пек-Шот 3Д, 5сек. Фарм продукт

    $250

    Мягкий стиль. не грузный фон. прямоугольная Упаковка слева. справа всплывают 3 надписи, с иконками. сверху бренд снизу слоган справа на поверхности где стоит упаковка - лежат горсть капсул ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад