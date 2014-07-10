Требуется специалист по флеш-анимации. Две работы на данный момент. 1. "Оживить" главную страницу. В нескольких местах 2. Анимационные элементы для каталога продукции. 2D дизайнер имеется. Большинство работ не художественные, а технические - ...
Анимированные головы собак
20ть разных пород собак от шафки до добермана лающих и воющих. (10 лают и 10 воют) в формате .gif
Вот пример того что я имею ввиду - http://worldwidescam.com/4939291.gif
Только одна голова должна быть и остальная часть собаки уходит за пределы картинки и не видна. (Внимание! Это пример действия анимации а не стиля дизайна самой собаки.)
К каждой собаке статичная картинка на которой она не лает. в формате .jpg
Тоесть та часть анимации с которой начинается и заканчивается лай.
Все собаки в положении мордой вперед. Во время лая и воя поворот головы или нет на ваше усмотрение.
Длительность каждой анимации должна строго соответствовать длительности соответствующего ей звукового файла.
Файлы я предоставлю.
Стиль у всех должен быть 1 и тотже. Какой стиль мне все равно, но желательно чтобы были мордашки собак веселенькие :) Стиль рисования, а не то что одна похожа на другую.
Фон у всех одинаковый однотонный , цвет на ваше усмотрение.
все что получится нужно в 2х размерах
200х200
100х100
В заявке указать ЦЕНУ и СРОКИ. Заявки без цены и сроков я игнорирую.
А также примеры того что вы уже рисовали.
Оплата через liqpay на ваш номер телефона, или переводом в Приват банк или на карту Приват банка, или PayPal или Webmoney. Другие варианты обсуждаемо.
Заявки фрилансеров
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