Анимированные головы собак

20ть разных пород собак от шафки до добермана лающих и воющих. (10 лают и 10 воют) в формате .gif

Вот пример того что я имею ввиду - http://worldwidescam.com/4939291.gif

Только одна голова должна быть и остальная часть собаки уходит за пределы картинки и не видна. (Внимание! Это пример действия анимации а не стиля дизайна самой собаки.)

К каждой собаке статичная картинка на которой она не лает. в формате .jpg

Тоесть та часть анимации с которой начинается и заканчивается лай.

Все собаки в положении мордой вперед. Во время лая и воя поворот головы или нет на ваше усмотрение.

Длительность каждой анимации должна строго соответствовать длительности соответствующего ей звукового файла.

Файлы я предоставлю.

Стиль у всех должен быть 1 и тотже. Какой стиль мне все равно, но желательно чтобы были мордашки собак веселенькие :) Стиль рисования, а не то что одна похожа на другую.

Фон у всех одинаковый однотонный , цвет на ваше усмотрение.

все что получится нужно в 2х размерах

200х200

100х100

В заявке указать ЦЕНУ и СРОКИ. Заявки без цены и сроков я игнорирую.

А также примеры того что вы уже рисовали.

Оплата через liqpay на ваш номер телефона, или переводом в Приват банк или на карту Приват банка, или PayPal или Webmoney. Другие варианты обсуждаемо.