Требуется специалист по флеш-анимации. Две работы на данный момент. 1. "Оживить" главную страницу. В нескольких местах 2. Анимационные элементы для каталога продукции. 2D дизайнер имеется. Большинство работ не художественные, а технические - ...
Разработка Flash-баннера
Здравствуйте.
Требуется разработать flash-баннер как/для smartvisa.ru
не сложный. более подробно могу лично рассказать.
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