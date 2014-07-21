Мультик

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Закрыт15 заявок265 просмотров

Доброго времени суток.

Собираемся открыть проект. Нужен мультик о том как появился этот проект.

В мультике будет 4 разных места и 6 разных персонажей желательно что бы лица были схожи с реальными людьми.

11 лет назад
atwooo
Роберт 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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