Нужно сваять динамический баннер 728х90мм. Для сайта http://telnikua.com/. Работа срочная.
Мультик
Доброго времени суток.
Собираемся открыть проект. Нужен мультик о том как появился этот проект.
В мультике будет 4 разных места и 6 разных персонажей желательно что бы лица были схожи с реальными людьми.
Заявки фрилансеров
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