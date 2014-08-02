Требуется специалист по флеш-анимации. Две работы на данный момент. 1. "Оживить" главную страницу. В нескольких местах 2. Анимационные элементы для каталога продукции. 2D дизайнер имеется. Большинство работ не художественные, а технические - ...
Сделать GIF-ку.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Задача: сделать GIF-ку со следующей анимацией : слева графически изображен ПК - справа глобус, когда связь с интернетом установлена, то от ПК к глобусу поступает сигнал в виде цифр (010100101); если нет связи, то нет цифр. Все просто.
Имеется также графическая иллюстрация этой задачи.
Присылайте ваши предложения по цене и срокам с примерами выполненных ранее работ.
Благодарю.
Выбранный исполнитель
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