Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Задача: сделать GIF-ку со следующей анимацией : слева графически изображен ПК - справа глобус, когда связь с интернетом установлена, то от ПК к глобусу поступает сигнал в виде цифр (010100101); если нет связи, то нет цифр. Все просто.

Имеется также графическая иллюстрация этой задачи.

Присылайте ваши предложения по цене и срокам с примерами выполненных ранее работ.

Благодарю.