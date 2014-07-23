Задача написать так же, урок http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=2&id=2280 Сам текст скину в личку
Анимация-дизайн для html5
Бюджет предложен с учетом того, что исполнителю будет предложено еще 3 проекта (аналогичных по единой концепции) и возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем.
ТЗ: сайт проекта эротик-шоу для мужской и женской аудитории.
Первым делом нужно привлечь девушек на кастинг, по-этому первый сайт делаем ориентированный на девушек (цель заинтриговать, заинтересовать и привлечь работать и учиться хореографии (и эротик и не эротик).
Наша аудитория - активные девушки 18-25 лет, харизматичные, тянущиеся к моде, но не очень состоятельные, для которых зарабатывать в эротик шоу (без проституции) - станет шансом стать успешными. Нужно учитывать аудиторию, для которой создается этот сайт
Разделов будет 6. (одностраничный сайт)
1. Лендинг
2. Царевны
3. Наша команда
4. О проекте
5. Медиа (фото-видео)
6. Контакты
Эскиз Лендинга и одной из страниц прикреплен:
При входе на сайт - занавес, потянув за завязку, две девушки ее открывают и появляется сцена с красивой дамой в сафитах. Внизу корона и надпись, кликнув по которой сайт съезжает вверх и открывается "карусель" с танцовщицами (вверху) и по середине между зеркал гримерки танцовщица. Менять танцовщиц можно либо выбрав другую в "карусели" вверху, либо перелистывая мышкой (потянув в сторону). Переещение анимировано типа slide.
Раздел "Наша команда" аналогично, только вместо гримерки - офис или типа того. Страница медиа - все стандартно. Сильно усложнять анимацией сайт не нужно. Должно быть просто, удобно и красиво.
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