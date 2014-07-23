Анимация-дизайн для html5

Бюджет предложен с учетом того, что исполнителю будет предложено еще 3 проекта (аналогичных по единой концепции) и возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем.

ТЗ: сайт проекта эротик-шоу для мужской и женской аудитории.

Первым делом нужно привлечь девушек на кастинг, по-этому первый сайт делаем ориентированный на девушек (цель заинтриговать, заинтересовать и привлечь работать и учиться хореографии (и эротик и не эротик).

Наша аудитория - активные девушки 18-25 лет, харизматичные, тянущиеся к моде, но не очень состоятельные, для которых зарабатывать в эротик шоу (без проституции) - станет шансом стать успешными. Нужно учитывать аудиторию, для которой создается этот сайт

Разделов будет 6. (одностраничный сайт)

1. Лендинг

2. Царевны

3. Наша команда

4. О проекте

5. Медиа (фото-видео)

6. Контакты

Эскиз Лендинга и одной из страниц прикреплен:

При входе на сайт - занавес, потянув за завязку, две девушки ее открывают и появляется сцена с красивой дамой в сафитах. Внизу корона и надпись, кликнув по которой сайт съезжает вверх и открывается "карусель" с танцовщицами (вверху) и по середине между зеркал гримерки танцовщица. Менять танцовщиц можно либо выбрав другую в "карусели" вверху, либо перелистывая мышкой (потянув в сторону). Переещение анимировано типа slide.

Раздел "Наша команда" аналогично, только вместо гримерки - офис или типа того. Страница медиа - все стандартно. Сильно усложнять анимацией сайт не нужно. Должно быть просто, удобно и красиво.