Гифка 200х300

только для тех у кого есть работы в соответствующем разделе

гифка для фотоконкурса интернет магазина

на первом кадре слова

Фотоконкурс Ваша Обувь

на втором

Фото Ваше (и фото человека с обувью или обувь на нём не важно где, необычное)

третий кадр

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200х300 — до 30 КБ;

Баннер не должен сильно нагружать процессор компьютера пользователя при отображении на странице (не более 30 % загрузки ЦП на вкладке «Быстродействие» в «Диспетчере задач»).

Баннер должен иметь видимые границы (непрозрачный фон) либо обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона.

Не принимаются баннеры с мигающими крупными элементами или режущим глаз фоном (не допускается использование неоновых цветов), с резкими перемещениями элементов, использование существенно отвлекающими пользователя от работы со страницей сайта. Миганием можно считать изменение цвета элемента, происходящее регулярно с частотой более 1 раза в 2 секунды. Резким перемещением можно считать изменение расположения элемента на баннере, происходящее неоднократно со скоростью более, чем на 100 % от размера элемента (или на 50 % от размера баннера) за 1 секунду.

Не принимаются баннеры, работающие через сторонние системы управления рекламой (AdRiver и т.п.)

650 яндекс денег

срок до 1 августа