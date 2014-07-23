Бюджет предложен с учетом того, что исполнителю будет предложено еще 3 проекта (аналогичных по единой концепции) и возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем. ТЗ: сайт проекта эротик-шоу для мужской и женской аудитории. ...
Гифка 200х300
только для тех у кого есть работы в соответствующем разделе
гифка для фотоконкурса интернет магазина
на первом кадре слова
Фотоконкурс Ваша Обувь
на втором
Фото Ваше (и фото человека с обувью или обувь на нём не важно где, необычное)
третий кадр
Призы наши - подробнее
200х300 — до 30 КБ;
Баннер не должен сильно нагружать процессор компьютера пользователя при отображении на странице (не более 30 % загрузки ЦП на вкладке «Быстродействие» в «Диспетчере задач»).
Баннер должен иметь видимые границы (непрозрачный фон) либо обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона.
Не принимаются баннеры с мигающими крупными элементами или режущим глаз фоном (не допускается использование неоновых цветов), с резкими перемещениями элементов, использование существенно отвлекающими пользователя от работы со страницей сайта. Миганием можно считать изменение цвета элемента, происходящее регулярно с частотой более 1 раза в 2 секунды. Резким перемещением можно считать изменение расположения элемента на баннере, происходящее неоднократно со скоростью более, чем на 100 % от размера элемента (или на 50 % от размера баннера) за 1 секунду.
Не принимаются баннеры, работающие через сторонние системы управления рекламой (AdRiver и т.п.)
650 яндекс денег
срок до 1 августа
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача написать так же, урок http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=2&id=2280 Сам текст скину в личкуЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Собираемся открыть проект. Нужен мультик о том как появился этот проект. В мультике будет 4 разных места и 6 разных персонажей желательно что бы лица были схожи с реальными людьми.Анимация15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сваять динамический баннер 728х90мм. Для сайта http://telnikua.com/. Работа срочная.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Задача: сделать GIF-ку со следующей анимацией : слева графически изображен ПК - справа глобус, когда связь с интернетом установлена, то от ПК к глобусу поступает сигнал в виде ...Завершен11 лет назад
- $550
Создание анимационного мультфильма в простой рисованной графике по нашему сценарию, длительностью 4 минуты. Имеется готовая озвучка. Мультфиль должен получиться смешным и эмоциональным. Возможны другие варианты исполнения, все обсуждаемо. Пожалуйста присылайте примеры ваших работАнимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет, требуется 4 баннера, gif. Тема: 1) создание и продвижение сайтов 2) аудио и видео контроль со смартфона или PC avfix.ru 3) создание и продвижение мобильных ...Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна видео инфографика 1 мин 30 сек. Надо объяснить человеку что переходить на газ экономно и безопасно. Материал есть Интересует цена и сроки:Анимация17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Требуется разработать flash-баннер как/для smartvisa.ru не сложный. более подробно могу лично рассказать.Завершен11 лет назад