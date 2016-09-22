Рассылка сообщений в контакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок266 просмотров
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Задача:

- собрать ЦА по параметрам;

- рассылка строго по параметрам ЦА;

- разослать личными сообщениями информацию об акции видеостудии (50 сообщений в день);

- предоставить отчет.

7 лет назад
EkaterinaStudio
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
faraon1991
Валентин 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$10
7 дней
Валентин перестал отвечать на мои сообщения, а потом просто заблокировал мою страницу в соц сети, через которую общались. Результат работы отсутствует. Что с ним произошло осталось загадкой.