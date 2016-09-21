Аудит РК таргетинг по скайпу, совместная доработка 2 часа

$10
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен2 заявки255 просмотров
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Здравствуйте!

Проект www.roskosmetika.ru/ , таргетинг 1 месяц. Нужно с ЦА ж27-42        3 500 кликов по 9 рублей есть группа vk.com/roskosmetika

7 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
saweliy7
Ярослав 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Ярослав явно владеет инструментами СММ от дизайна до таргетинга. В общении доброжелателен, нацелен на финансовый результат заказчика. Рекомендую!
Андрей хорошо разбираеться в интернем маркитенге, рекомендую к сотрудничеству