Нужно комплексное ведение групп ВК FB Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок230 просмотров
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Добрый день. Нужно разовое развитие трех социальных сете. В данный момент группы в состоянии создания. Интересует публикация во все группы + привлечение новых участников.  Кандидатов оцениваем по навыкам и предложенным вариантам развития. Просьба указывать как можно более реальные цены. 

7 лет назад
gipnot
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад