Нужно вступить в группу с 10 аккаунтов или привлечь 9 друзей на ваш выбор.Но чтобы они не отписались через неделю, а то не заплачу. Вот группа https://vk.com/club129078334
Нужно комплексное ведение групп ВК FB Instagram
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно разовое развитие трех социальных сете. В данный момент группы в состоянии создания. Интересует публикация во все группы + привлечение новых участников. Кандидатов оцениваем по навыкам и предложенным вариантам развития. Просьба указывать как можно более реальные цены.
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