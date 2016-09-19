Подписчики в группу

$15
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт21 заявка261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вступить в группу с 10 аккаунтов или привлечь 9 друзей на ваш выбор.Но чтобы они не отписались через неделю, а то не заплачу.

Вот группа https://vk.com/club129078334

7 лет назад
sam2tema
Артём 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад