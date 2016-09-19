SMM - продвинуть новость (раскрутка поста).

Здравствуйте Фрилансеры!

Мы делаем крутые новости и раскручиваем артистов, музыкантов, DJеев, видео и графические проекты.

Сейчас нам необходимо раскрутить 1 новость (в VK.com) - не для визуального самолюбия, а для реального прогресса.

Новость будет в этой группе: vk.com/the.real.mosquad

Требуется SMM специалист, который может запустить 1 новость (мы сами её создадим), в контакте

(желательно по определённой аудитории ), на большой охват, чтоб реклама принесла пользу, а не

висели собачки и поступали предупреждения от администрации сайта, за нарушение каких либо прав.

Этой новостью нам важно собрать:

+ много лайков, репостов,

+ привлечь нового клиента

+ подписчиков,

+ организовать входящие лиды.

Аудитория: с 16-40 лет, увлекающаяся бизнесом, рекламой, развлечениями, музыкой, видео, интернет технологиями.

От вас, конкретно нужен пакет:

- сколько человек увидят эту рекламу?

- сколько человек придёт по этой рекламе?

- где ещё, вы можете сделать рекламу?

- в чём особенности, именно вашего SMM.

(можно не в кратце..)

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Предлагайте свою цену за проект!

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