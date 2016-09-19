SMM - продвинуть новость (раскрутка поста).

[list][*]Создание стратегии и продвижение Facebook, Youtube, Google+ для интернет магазина автозапчастей[*]SEO анализ действующих страниц сайта[*]Разработка рекламных кампаний в соц. сетях, разработка объявлений, ведение кампаний[*]Проведение конкурсов и акций[*]Обязательно знание английского[/list] Оплата почасовая, при согласовании объема работы отдельно для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте Фрилансеры!
Мы делаем крутые новости и раскручиваем артистов, музыкантов, DJеев, видео и графические проекты.
Сейчас нам необходимо раскрутить 1 новость (в VK.com) - не для визуального самолюбия, а для реального прогресса.
Новость будет в этой группе: vk.com/the.real.mosquad
Требуется SMM специалист, который может запустить 1 новость (мы сами её создадим), в контакте
(желательно по определённой аудитории ), на большой охват, чтоб реклама принесла пользу, а не
висели собачки и поступали предупреждения от администрации сайта, за нарушение каких либо прав.
Этой новостью нам важно собрать:
+ много лайков, репостов,
+ привлечь нового клиента
+ подписчиков,
+ организовать входящие лиды.
Аудитория: с 16-40 лет, увлекающаяся бизнесом, рекламой, развлечениями, музыкой, видео, интернет технологиями.
От вас, конкретно нужен пакет:
- сколько человек увидят эту рекламу?
- сколько человек придёт по этой рекламе?
- где ещё, вы можете сделать рекламу?
- в чём особенности, именно вашего SMM.
(можно не в кратце..)
____
Предлагайте свою цену за проект!
Укажите Ваш город.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://ok.ru/group/55238978961430 Пожалуйста, пишите: 1. Сколько будет подписчиков? 2. Сколько займет времени? 3. Сколько стоит? Спасибо, жду Ваших предложений...Закрыт7 лет назад
добрый день, нужна верстка (wiki-разметка) готового меню в группе вконтакте задача что бы все корректно отображалось на мобильных устройствах (на пк уже все ок) пишитеСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Интересует максимально безопасное наполнение подписчиками группы в ВК. Нужно 2-3 тыс. живых и настоящих. Вероятность бана должна быть исключена полностью. Тематика активный отдых, походы, спорт связанный с природой.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, дорогие друзья стоит цель нагнать людей в группу в Вконтакте, Фейсбук и Однокласники в каждую по 1000 человек, просто нагнать, но чтобы группу не заблокировали. Буду ждать Ваши предложенияЗавершен7 лет назад
Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, контакт для ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется привлечь участников сообщество VK (Украина, участники возраст - от 14 до 23 года) Тематика - Обучение в Чехии и Польше. Дистанционное изучение иностранных языков. Стажировка и сезонная работа для студентов за рубежом.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем, привет! У кого есть опыт и кто уже такое делал? У меня есть сеть отелей, для них нужно настроить динамическую рекламу на фейсбуке. Документация вся что есть на фейсбуке https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-dynamic-ads-travel Хочу крутить свои отели для тех кто путешествует. Кто такое ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $4
Разместить небольшой пост про заработок в интернете от 50000 рублей в месяц на 40-50 Форумах. Текст можно придумать самому либо я вышлю, форумы должны быть тематическими, живыми и активными. Нужно прорекламировать сайт это подписная страница ...Закрыт7 лет назад
Нужен грамотный смм-специалист с опытом ведения проектов и хорошей ориентации в соц. сети ВК. Опыт ведения рекламных кампаний. Задача – провести защиту проекта у клиента.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад