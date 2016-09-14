Разместить небольшой пост про заработок на 40-50 Форумах.

$4
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки143 просмотра
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Разместить небольшой пост про заработок в интернете от 50000 рублей в месяц  на 40-50 Форумах. Текст можно придумать самому либо я вышлю, форумы должны быть тематическими, живыми и активными. Нужно прорекламировать сайт это подписная страница на бесплатный видео курс. Оплата сдельная.

7 лет назад
50000
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ilmira18
60 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день