Создать страницы и продвинуть в соцсетях интернет-магазин

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок145 просмотров
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Необходимо создать страницы интернет-магазина в социальной сети Вконтакте и Инстаграмм. Необходимо разместить товары с описанием и ценами, сделать интересные и необычные отзывы, а также периодически дополнять контент на страничках. 

7 лет назад
effinn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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