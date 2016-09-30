PR-специалист, проектная задача

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет! 

Ищем PR-специалиста, который сможем добиться хорошей эффективности от проведения рекламных кампаний. 

У нас очень интересный запатентованный продукт, который позволяет компаниям получать сильно больше клиентов 

Отличные кейсы с крупными компаниями и быстрый рост. 

Задачи: 

1) Поиск площадок для проведения промо-активностей (различные СМИ, радио, контент проекты) – у нас отличный материал и кейсы, которыми мы хотим с удовольствием поделиться 

2) После поиска – заключение договоренностей и реализация проекта с представителем нашей компании.

   Внимание! Нам нужен специалист как в сети, так и вне её. Рассмотрим все кандидатуры. 

Оплата хорошая, привязывается к охвату площадок

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад