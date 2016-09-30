PR-специалист, проектная задача

Всем привет!

Ищем PR-специалиста, который сможем добиться хорошей эффективности от проведения рекламных кампаний.

У нас очень интересный запатентованный продукт, который позволяет компаниям получать сильно больше клиентов

Отличные кейсы с крупными компаниями и быстрый рост.

Задачи:

1) Поиск площадок для проведения промо-активностей (различные СМИ, радио, контент проекты) – у нас отличный материал и кейсы, которыми мы хотим с удовольствием поделиться

2) После поиска – заключение договоренностей и реализация проекта с представителем нашей компании.

Внимание! Нам нужен специалист как в сети, так и вне её. Рассмотрим все кандидатуры.

Оплата хорошая, привязывается к охвату площадок