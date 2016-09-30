PR-специалист, проектная задача

Ищем специалиста для выполнения 3 проектов по настройке таргетированой рекламы vk.com Каждая настройка имеет фиксированную оплату + KPI Задача таргетолога: 1. Подобрать целевые сегменты аудитории (используя Церебро таргет, доступ предоставляем) 2. Запустить рекламные объявления по сегментам (тизеры ищем в ...
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Всем привет!
Ищем PR-специалиста, который сможем добиться хорошей эффективности от проведения рекламных кампаний.
У нас очень интересный запатентованный продукт, который позволяет компаниям получать сильно больше клиентов
Отличные кейсы с крупными компаниями и быстрый рост.
Задачи:
1) Поиск площадок для проведения промо-активностей (различные СМИ, радио, контент проекты) – у нас отличный материал и кейсы, которыми мы хотим с удовольствием поделиться
2) После поиска – заключение договоренностей и реализация проекта с представителем нашей компании.
Внимание! Нам нужен специалист как в сети, так и вне её. Рассмотрим все кандидатуры.
Оплата хорошая, привязывается к охвату площадок
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