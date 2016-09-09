Скрытая реклама на форумах, сайтах-отзовиках

Здравствуйте!

Антиспам +1

Бюджет указан за 1 месяц работы.

Для постоянного сотрудничества ищу ответственного и грамотного специалиста по скрытому продвижению и поддержанию репутации в сети.

Что от вас требуется?

- размещение постов на тематических форумах и форумах с активной аудиторией ЦА. (более подробно по тематике и ца с исполнителем);

- создание тем, включение в диалоги тем, которые уже открыты на форумах и активны на момент выполнения работы, дальнейшая поддержка и раскручивание тем;

- размещение постов и сообщений рекомендательного и вопросительного характера;

- размещение отзывов на популярных и общеизвестных отзовиках;

- посты с и без активных ссылок;

- отчет каждые 3 недели;

А так же грамотность, творческий подход и написание с разных IP

Работа долгосрочная от 6 месяцев.