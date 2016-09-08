Добавить объявления

Необходимо добавить 1000 объявлений

занятость в день от 2х до 5 часов, работу нужно выполнить за 2 недели

весь материал (текст, картинки и цены ) я предоставлю

оплата по вебмани или яндекс деньги

от вас требуется быть онлайн от 2х до 5 часов

связь по скайпу голосом