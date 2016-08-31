Раскрутка группы вк

В рекламное агентство на постоянную основу требуется специалист по продвижению проектов в социальных сетях. Это новое направление, опыта нет. Клиенты есть. Группы в BK и FB есть которые уже существуют, есть которые с нуля. Нужен специалист который сможет консультировать ...