batanovchi

Артем Лагунов batanovchi

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Художник, занимаюсь портретами и живописью. Работаю в различных техниках (масло, акварель, маркеры, тушь, карандашная графика)

Художник, занимаюсь портретами и живописью. Работаю в различных техниках: 

-живопись (масло, акварель) картины в масляной живописи выполняю как пастозно (импрессионизм), так и в классическом гладком виде с натуралистической реалистичностью.

-графика (тушь, маркеры, карандаш).

Портреты выполняю карикатурные, либо реалистичные. Люблю делать стилизованные портреты, специфика которых отражает натуру и характер героя:)

Рисую всё исходя из Ваших нужд, четко согласованно, по договоренности, с учетом Ваших взглядов на понимание красоты

Обращайтесь, всегда рад новым проектам:)

Портфолио