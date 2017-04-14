Артем Лагунов batanovchibatanovchi
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Художник, занимаюсь портретами и живописью. Работаю в различных техниках (масло, акварель, маркеры, тушь, карандашная графика)
Художник, занимаюсь портретами и живописью. Работаю в различных техниках:
-живопись (масло, акварель) картины в масляной живописи выполняю как пастозно (импрессионизм), так и в классическом гладком виде с натуралистической реалистичностью.
-графика (тушь, маркеры, карандаш).
Портреты выполняю карикатурные, либо реалистичные. Люблю делать стилизованные портреты, специфика которых отражает натуру и характер героя:)
Рисую всё исходя из Ваших нужд, четко согласованно, по договоренности, с учетом Ваших взглядов на понимание красоты
Обращайтесь, всегда рад новым проектам:)
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Портфолио
- Живопись158 просмотров
- Карикатуры и портреты266 просмотров