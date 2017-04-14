Художник, занимаюсь портретами и живописью. Работаю в различных техниках (масло, акварель, маркеры, тушь, карандашная графика)

Художник, занимаюсь портретами и живописью. Работаю в различных техниках:

-живопись (масло, акварель) картины в масляной живописи выполняю как пастозно (импрессионизм), так и в классическом гладком виде с натуралистической реалистичностью.

-графика (тушь, маркеры, карандаш).

Портреты выполняю карикатурные, либо реалистичные. Люблю делать стилизованные портреты, специфика которых отражает натуру и характер героя:)

Рисую всё исходя из Ваших нужд, четко согласованно, по договоренности, с учетом Ваших взглядов на понимание красоты

Обращайтесь, всегда рад новым проектам:)