В рекламное агентство специалист по соц сетям

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт24 заявки337 просмотров
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В рекламное агентство на постоянную основу требуется специалист по продвижению проектов в социальных сетях. 

Это новое направление, опыта нет. Клиенты есть.

Группы в BK и FB есть которые уже существуют, есть которые с нуля.

Нужен специалист который сможет консультировать и поможет раскрутить это направление.

Необходимо настроить  рекламу и сделать группы популярными (наполненными живыми и активными пользователями). 

Тексты будем писать своими силами, (возможно придется как то  корректировать при необходимости)

Оплата -предлагайте свои варианты. 

Главный критерий качества работы -реальный результат.

С Исполнителем будет заключен договор подряда на выполнение работ. 

7 лет назад
nashinstrument
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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