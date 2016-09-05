В рекламное агентство специалист по соц сетям

В рекламное агентство на постоянную основу требуется специалист по продвижению проектов в социальных сетях.

Это новое направление, опыта нет. Клиенты есть.

Группы в BK и FB есть которые уже существуют, есть которые с нуля.

Нужен специалист который сможет консультировать и поможет раскрутить это направление.

Необходимо настроить рекламу и сделать группы популярными (наполненными живыми и активными пользователями).

Тексты будем писать своими силами, (возможно придется как то корректировать при необходимости)

Оплата -предлагайте свои варианты.

Главный критерий качества работы -реальный результат.

С Исполнителем будет заключен договор подряда на выполнение работ.