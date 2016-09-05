Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении. Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес , если все задачи ...
В рекламное агентство специалист по соц сетям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рекламное агентство на постоянную основу требуется специалист по продвижению проектов в социальных сетях.
Это новое направление, опыта нет. Клиенты есть.
Группы в BK и FB есть которые уже существуют, есть которые с нуля.
Нужен специалист который сможет консультировать и поможет раскрутить это направление.
Необходимо настроить рекламу и сделать группы популярными (наполненными живыми и активными пользователями).
Тексты будем писать своими силами, (возможно придется как то корректировать при необходимости)
Оплата -предлагайте свои варианты.
Главный критерий качества работы -реальный результат.
С Исполнителем будет заключен договор подряда на выполнение работ.
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