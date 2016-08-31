Постинг ссылок на форумах тематики кино

$5
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание: 

Будет выдан список страниц, которые необходиморекомендовать(оставлять ссылки) на форумах, где активно обсуждают кино.

Необходимое для работы: 

- Необходимо иметь активный аккаунт на каком либо форуме, где есть хорошо обсуждаемый раздел кино. 

- По вашему аккаунту(количеству сообщениях нафоруме) должно быть ясно, что вы его активный участник. 

Порядок работы:

Просматриваем список страниц и выбираем ту, которую будете рекламировать.

Ищем на форумах темы, где идет обсуждение такой же таматики.

Оставляете ссылку в теме на эту страницу.

Всего ссылок: 10

Для заявки необходимо: 

Ссылка на ваш профиль на форуме и контакты (ICQ,Skype, Почта) для оперативной связи.

7 лет назад
garikyo
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение проекта в ВКонтакте

    $75

    Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении. Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес , если все задачи ...

    Социальные сети (SMM и SMO)34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа в социальных сетях

    Доброго времени суток!  Есть агенство по продвижению бизнеса в Instagram, нужны клиенты для агенства. Ваша задача находить аккаунты бизнес-представительств в социальной сети instagram и предлагать им наши услуги. Скрипт переписки есть, материалы для работы есть, расскажем ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно качественно настроить таргетинг в фейсбуке

    Нужно качественно настроить таргетинг в фейсбуке, предлагайте только те у кого есть результат и кто может показать реальные кейсы, простая настройка не интересует. Настроить рекламную компанию для посадочной страницы женских часов. Предложение стоимости настройки рекламной ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение проекта в социальных сетях

    Уважаемые фрилансеры! На постоянную основу требуется специалист по продвижению проекта в социальных сетях.  Проект состоит из нескольких взаимосвязанных частей: обучение аниматоров + праздничное агентство. Группы в BK и FB уже существуют. Необходимо настроить таргетированную рекламу и сделать группы популярными ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разместить рекламу в пабликах ВКонтакте - 800+ смайлов для ВК

    $1000

    Добрый день! Задача - разместить рекламу в пабликах поста База 800+ смайлов ВКонтакте https://vk.com/andrewmerkulov?w=wall62625012_1797%2FallИнтересует возможный охват за эти деньги и сроки выполнения. Тематика - общая "Смайлы ВКонтакте" В случае успеха возможно постоянное сотрудничество - продвижение новых статей сайта через ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Раскрутка группы в VK

    Требуется раскрутить группу вк живыми (настоящими) пользователями в моем городе, тематика - продажа одежды, аксессуаров и домашнего текстиля. Критерии: г. Ростов-на-Дону и Ростовская область, женский пол, возраст от 18-40 лет, и переманить пользователей с аналогичных групп ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад