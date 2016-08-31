Постинг ссылок на форумах тематики кино

Задание:

Будет выдан список страниц, которые необходиморекомендовать(оставлять ссылки) на форумах, где активно обсуждают кино.

Необходимое для работы:

- Необходимо иметь активный аккаунт на каком либо форуме, где есть хорошо обсуждаемый раздел кино.

- По вашему аккаунту(количеству сообщениях нафоруме) должно быть ясно, что вы его активный участник.

Порядок работы:

Просматриваем список страниц и выбираем ту, которую будете рекламировать.

Ищем на форумах темы, где идет обсуждение такой же таматики.

Оставляете ссылку в теме на эту страницу.

Всего ссылок: 10

Для заявки необходимо:

Ссылка на ваш профиль на форуме и контакты (ICQ,Skype, Почта) для оперативной связи.