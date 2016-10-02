garikyo

Игорь garikyo

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Консультация по продвижение телеграм канала КИНО тематики

    Создаю Телеграм-канал к основному сайту. Сам сайт представляет собой рекомендательную систему для подбора фильмов для просмотра. Такой себе «Советчик фильмов». На канал в основном будут выкладываться посты с различным и подборками фильмов (без возможности их просмотра онлайн). Например, Лучшие ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проверка английских названий фильмов в ексель файле

    Работа для новичков. Нужен человек для проверки корректности названий фильмов наанглийском языке, а также их корректировки. Задание простое, подойдет начинающим (знание английскогоминимальны),  главное требование-ответственность.   Задание: В ексель файле (.csv) есть список названий фильмов на английском языке, которые и нужнопроверить. В ...

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Постинг ссылок на форумах тематики кино

    $5

    Задание:  Будет выдан список страниц, которые необходиморекомендовать(оставлять ссылки) на форумах, где активно обсуждают кино. Необходимое для работы:  - Необходимо иметь активный аккаунт на каком либо форуме, где есть хорошо обсуждаемый раздел кино.  - По вашему аккаунту(количеству сообщениях нафоруме) должно быть ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад