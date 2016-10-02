Создаю Телеграм-канал к основному сайту. Сам сайт представляет собой рекомендательную систему для подбора фильмов для просмотра. Такой себе «Советчик фильмов». На канал в основном будут выкладываться посты с различным и подборками фильмов (без возможности их просмотра онлайн). Например, Лучшие ...
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Работа для новичков. Нужен человек для проверки корректности названий фильмов наанглийском языке, а также их корректировки. Задание простое, подойдет начинающим (знание английскогоминимальны), главное требование-ответственность. Задание: В ексель файле (.csv) есть список названий фильмов на английском языке, которые и нужнопроверить. В ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Задание: Будет выдан список страниц, которые необходиморекомендовать(оставлять ссылки) на форумах, где активно обсуждают кино. Необходимое для работы: - Необходимо иметь активный аккаунт на каком либо форуме, где есть хорошо обсуждаемый раздел кино. - По вашему аккаунту(количеству сообщениях нафоруме) должно быть ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад