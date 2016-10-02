Создаю Телеграм-канал к основному сайту. Сам сайт представляет собой рекомендательную систему для подбора фильмов для просмотра. Такой себе «Советчик фильмов». На канал в основном будут выкладываться посты с различным и подборками фильмов (без возможности их просмотра онлайн). Например, Лучшие ...